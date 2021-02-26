2021/02/26 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اتخذت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، قرارها بشأن المخالفين بإدخال المنتجات المهربة وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “أجرت استطلاعا للأسواق المحلية والتي شهدت استقرارا لاسعار المنتجات الزراعية، حيث بدت مناسبة للمستهلك رغم حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد الخطط المقدمة من الوزارة لحماية المنتج المحلي وتوفير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تتخذ قرارها بشأن المخالفين بإدخال المنتجات المهربة المركز الخبري الوطني.

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