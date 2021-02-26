2021/02/26 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان رئيس الوفد المفاوض لحكومة الاقليم الى بغداد، ان وفد الاقليم في زيارته الاخيرة الى بغداد تباحث مع الاطراف السياسية وسلم كافة المعلومات المتعلقة بالمصاريق وايرادات النفط وعدد الموظفين الى الحكومة الاتحادية، لذلك ينتظر الوفد اعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب والتي هي مطلب الاطراف السياسية وتمت مباحثتها خلال الاجتماعات.

ونقلت قناة (شعب كوردستان) عن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني رئيس الوفد الكوردي المفاوض الى بغداد قوله، ان المقترح الثاني لم يتم اعداده حتى الان وتم ارسال مشروع قانون موازنة العام 2021 الى رئاسة البرلمان دون حسم حصة الاقليم، لذلك ننتظر من اللجنة المالية اعداد مسودة الفقرتين 10 و11 من مشروع القانون والخاص بحصة الاقليم في الموازنة ومن ثم التصويت على كامل المشروع القانوني في مجلس النواب.

واضاف هورامي، انه في زيارته الاخيرة الى بغداد، اوضح الوفد الكوردي للاطراف، بان الاقليم سيلتزم بالدستور والاتفاقيات وان التصريحات التي تحدثت عن ارسال حصة الاقليم على حساب محافظة البصرة والمدن العراقية الاخرى ليس لها اي اساس وان اقليم كوردستان اعرب عن استعداده تسليم الايرادات النفطية وايرادات المعابر الحدودية الى بغداد.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر المعلومات بشأن مباحثات الاقليم وبغداد حول الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر المعلومات بشأن مباحثات الاقليم وبغداد حول الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).