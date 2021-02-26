انطلاق عملية تمشيط “محدودة الاهداف” في زور شيخ بابا في ديالى

2021/02/26 | 14:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، عن انطلاق عملية تمشيط محدودة الاهداف في زور شيخ بابا شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش والتشكيلات الساندة لها انطلقت في عملية تمشيط محدودة الاهداف في عمق زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بعد استهداف 4 من اوكار داعش من قبل طيران الجيش في ساعة متاخرة من مساء يوم امس”.واضاف التميمي،ان” عملية التمشيط تاتي لبيان حجم وتاثير الضربات العنيف التي تعرضت لها اوكار داعش وسط انباء عن مقتل عدد من الارهابين وتدمير مضافات تحت الارض مؤكدا بان الضربات استندت الى معلومات استخبارية دقيقة”.وكان طيران الجيش استهدف في ساعة متاخرة 4 من اوكار داعش في زور الاصلاح الذي يمثل جزء اساسي من زور شيخ بابا”.انتهى 25ف

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