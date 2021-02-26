2021/02/26 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

7 مشاهدة

رجحت وزارة الصحة، الجمعة، امكانية تشديد اجراءات الوقاية ضد كورونا بسبب زيادة الاصابات.

وقالت الوزارة في تصريح تابعه NRT عربية، (26 شباط 2021)، ان "زيادة الاصابات بكورونا سيعرض المؤسسة الصحية للخطر"، موضحة ان "تأخر وصول لقاح فايزر بسبب مطالبة الشركة بوثيقة حماية تشريعية".

من جهتها أوضحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، موقفها من قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي صوت عليه مجلس الوزراء.

وقالت اللجنة في تصريح تابعه NRT عربية، ان "شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور أي أعراض جانبية للقاح".

وأضافت، ان "مجلس الوزراء صوت على قانون مواجهة كورونا وأرسله إلى مجلس النواب، ومن المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة".

وأشارت إلى أن "قانون مواجهة كورونا ضروري، لإعطاء الضمانات لبعض الشركات من أجل استيراد هذا اللقاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة ترجح تشديد الاجراءات الوقائية.. ولجنة نيابية تؤكد: فايزر طالبت بعدم الملاحقة القانونية!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة ترجح تشديد الاجراءات الوقائية.. ولجنة نيابية تؤكد: فايزر طالبت بعدم الملاحقة القانونية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).