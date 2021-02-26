الصور الأولى: آثار الضربات الأميركية على مواقع لفصائل مسلحة قرب الحدود العراقية

2021/02/26 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أظهرت لقطات، الجمعة، الآثار التي خلفها القصف الأميركي على مواقع تابعة لفصائل مسلحة قرب الحدود العراقية - السورية.

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وحصل "ناس"، (26 شباط 2021)، على صور من المواقع المستهدفة والتي قالت واشنطن إنها تابعة "لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

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