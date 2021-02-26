ديالى تكشف تفاصيل قصف” زور الاصلاح” وتؤكد: استهدف وكر الافاعي

2021/02/26 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن تفاصيل قصف زور الاصلاح شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التعاون الاستخباري بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية في محاور القواطع في ديالى كان لها ايجابيات كثيرة في رصد انشطة خلايا داعش الارهابية وتفكيك العديد منها في الاشهر الاخيرة”.واضاف الحسيني،ان” طيران الجيش استهدف 4 من اوكار داعش الارهابي في زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس احدها وكر مهم لخلايا التنظيم وسط انباء اولية عن مقتل قيادي بارز لافتا الى ان وكر الافاعي في اشارة الى وكر داعش دمر بالكامل في عملية القصف التي جرت وفق محددات دقيقة جدا”.واشار الى ان” اوكار داعش استهدفت 3 مرات في زور الاصلاح خلال الشهر الجاري وادت الى خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم الارهابي”.ويعد زور الاصلاح من اهم مواقع حركة ونشاط خلايا داعش الارهابية في قاطع حوض حمرين في ديالى”.انتهى/25

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