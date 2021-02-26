ضبط حاويتين مخالفتين في مركز كمرك ام قصر الشمالي

2021/02/26 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الجمعة، ضبط حاويتين تحتويان على

دراجات نارية مخالفة في مركز جمرك ام

قصر الشمالي.

اعلام الهيئة العامة للجمارك قال في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تم

ضبط حاويتي

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