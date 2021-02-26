لافروف: واشنطن لم تبلغ موسكو بغاراتها على شرق سوريا إلا قبل دقائق من شنها

2021/02/26 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات

المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات

جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق

معدودة من تنفيذ الهجوم.

وأوضح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك

عقده في موسكو اليوم الجمعة م

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