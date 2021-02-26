إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

2021/02/26 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي رفع

الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة

الخليل الفلسطينية، اليوم الجمعة، بحجة

احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر

"بوريم" لدى الشعب اليهودي.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته

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