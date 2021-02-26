لافروف: أميركا أخبرتنا بالضربة على سوريا

2021/02/26 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت روسيا قبل عدة دقائق فحسب من تنفيذها ضربة جوية في سوريا، وهو إطار زمني وصفه بإنه "غير كاف".

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