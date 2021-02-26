أمانة مجلس الوزراء تتحدث عن

2021/02/26 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، الجمعة، عن وجود "حملة" ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا قبيل وصوله إلى العراق، مشيرا الى تخصيص 200 مليون دولار لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها.وقال مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، إن "هناك حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا تزامناً مع وصوله الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن"الحكومة حريصة على سلامة المواطنين والتأني بالحصول على اللقاحات المصنعة من قبل الشركات الرصينة".



وأشار الى "تخصيص 200 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها"، مضيفا أنه "تم تخصيص (52) مستشفى و(506) مراكز صحية في عموم البلاد لغرض التطعيم".



وتابع مجبد، أن "وزارة الصحة أعدت استمارات خاصة بكل مواطن يتم تلقيحه لمتابعة حالته"، لافتا الى أن "وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير الملائمة لاختيار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة".





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