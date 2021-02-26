تنفيذ عملية تمشيط ضد اهداف محددة في ريف جلولاء بديالى

2021/02/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفذت قوة امنية مشتركة عملية تمشيط في بساتين زور شيخ بابا في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء ى/ نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة باسناد من الحشد الشعبي نفذت عملية تمشيط في بساتين زور شيخ بضواحي جلولاء شمال شرق بعقوبة بعد استهداف أوكار لتنظيم داعش من قبل الطيران الحربي الليلة الماضية .واضاف ان عملية التمشيط جاءت لكشف عدد المضافات التي دمرت تحت الارض ./انتهى

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