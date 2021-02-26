السيد القبانجي: السعودية تروج إعلاميا لعودة البعث الى الساحة العراقية من الباب السياسي

2021/02/26 | 15:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان السعودية تروج اعلاميا لعودة البعث الى الساحة العراقي من الباب السياسي.وقال السيد القبانجي خلال حديث الجمعة الذي يلقيه سماحته مجازيا بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية التي يمر بها العراق، ان “الحدث الأكبر لزيارة البابا سيكون لقاء المرجع السيستاني وستقدم النجف ثلاث […]

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