2021/02/26 | 15:46 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: لقاح فايزر لكوفيد-19 يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت نتائج دراسة بريطانية اليوم أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى، وفقا لـ”رويترز”.وحلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: لقاح فايزر لكوفيد-19 يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: لقاح فايزر لكوفيد-19 يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).