دراسة: لقاح فايزر لكوفيد-19 يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

2021/02/26 | 15:46 - المصدر: يس عراق

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كشفت نتائج دراسة بريطانية اليوم أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى، وفقا لـ”رويترز”.وحلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.

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