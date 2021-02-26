الطيران التركي يعاود قصف مواقع في دهوك شمالي العراق

2021/02/26 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الطائرات التركية قصفها مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال شرقي محافظة دهوك في إقليم كردستان.

وقال مصدر أمني إن الطائرات الحربية التركية قصفت لمرتين متتاليتين قرى حدودية تابعة الى محافظة دهوك وأن القصف استهدفت مكان تواجد حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة، تأتي تلك العمليات بعد ان أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء عمليتها العسكرية مخلب النسر اثنان لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني بمناطق في إقليم كردستان.

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