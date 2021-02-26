جمال الضاري يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري

2021/02/26 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الشيخ جمال الضاري الأمين العام لتحالف المشروع الوطني للإنقاذ في مكتبه ببغداد هذا اليوم الجمعة 26 شباط 2021 وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري، وبحضور عدد من اعضاء الامانة لتحالف المشروع الوطني للإنقاذ.

وقد ابدى السيد هوشيار زيباري سروره ومباركته لانطلاق تحالف المشروع الوطني للإنقاذ، معربا عن تطلعه إلى مزيد من اللقاءات المستقبلية والحوارات البناءة.

من جانبه أكد الشيخ الضاري ان التحالفات والعلاقات الاستراتيجية مهمة في وضع الأسس الصحيحة في بناء تفاهمات تعيد العراق الى بر الامان، مع ضرورة الانفتاح على الجميع عبر مزيد من الحوارات واللقاءات البناءة التي من شأنها ان تدعم الاستراتيجة الوطنية في بناء نظام سياسي تكون فيه الشراكة الوطنية هي السمة الرئيسية له.

هذا واستعرض السيد زيباري حوارات الوفد الكوردستاني مع القوى السياسية في بغداد، مؤكدا اهمية ان تكون التحالفات القادمة مبنية على تفاهمات رصينة تعزز الوحدة الوطنية وتحافظ على أمن واستقرار البلاد.

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