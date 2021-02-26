م 2 / ف 3 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 . - أحمد صبحى منصور

2021/02/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور م 2 / ف 3 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 .



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).بعد قتل والى قوص، وتعذر أخذ الخراج من الصعيد كان إرسال حملة حربية لقمع الأعراب من هوارة وغيرهم .



2 ـ ( وفيه قدم الخبر بكثرة الوباء بب ......





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