تراجع أسعار النفط 1% بعد ارتفاع الدولار

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب للدولار الأمريكي، والتوقعات بمزيد من المعروض في السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتاً أو ما يعادل 1.5% إلى 62.57 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان)، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 86 سنتاً أو ما يعادل 1.3% إلى 66.02 دولاراً للبرميل بعد أن خسرت 16 سنتاً أمس الخميس.

وقالت الاستراتيجية لدى “ديلي فيكس” مارغريت يانغ: “النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل عزوف عن المخاطرة إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت”.

وأضافت أن البيع في سوق السندات، أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة العوائد، وضغط على السلع الأولية التي لا تدر عائداً.

ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المُسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.

ورغم انخفاض الأسعار اليوم، فإن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20% منذ بداية الشهر الجاري.

ويراهن المستثمرون على أن اجتماع الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، “أوبك+”، سيتمخض عن عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق.

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