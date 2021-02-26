الحلبوسي يتصل بـ”ولي العهد السعودي” للاطمئنان على صحته

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اتصالا هاتفياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للاطمئنان على صحته.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته “تقدم” أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجرى اليوم، اتصالا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية”.

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