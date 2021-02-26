2021/02/26 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البعث يعود للمواد الدراسية مرة أخرى من توبيب جديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعث يعود للمواد الدراسية مرة أخرى من توبيب جديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعث يعود للمواد الدراسية مرة أخرى من توبيب جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).