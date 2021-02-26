اعتقال 3 متهمين ينتمون لشبكتين تتاجر بالمخدرات في كركوك

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين بتجارة وتوزيع المخدرات في محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام فرقة الرد السريع، ان "مفارز مديرية الأمن الوطني في كركوك وبعملية استخبارية نوعية وبعد استحصال الموافقات القضائية ألقت القبض على ٣ متهمين ينتمون الى شبكتين متخصصين بتجارة وتوزيع المخدرات في محافظة كركوك وقد ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد مخدرة مختلفة الانواع (كرستال وكوكايين) علاوة على أدوات تعاطي، فضلاً عن سلاح نوع مسدس".

وأشار الى "تدوين اقوال المتهمين اصولياً واحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

PUKmedia اعلام فرقة الرد السريع

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