2021/02/26 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ وثلاث إصابات جديدة في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالتي الوفاة هما لرجل وامرأة من الرقة.

وأكد مصطفى، "أنهم سجلوا ٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي رجل وامرأتان وتتوزع على الشكل التالي: حالة واحدة في الحسكة، وحالتان في قامشلو .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٠٥ حالات منها ٣١٨ حالة وفاة و ١٢٤٦ حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غربي كوردستان يسجل ثلاث اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غربي كوردستان يسجل ثلاث اصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).