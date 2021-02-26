تغيير مهم في طريقة حفظ لقاح

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا المستجد، يمكن تخزينها في...

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