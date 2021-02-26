فيسبوك يفكر في إضافة ميزة التعرف على الوجه لنظاراته الذكية القادمة

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد نائب رئيس شركة فيسبوك العملاقة، يوم أمس الخميس، أن الشركة تبحث موضوع دمج تقنية التعرف على الوجه لأجهزة النظارات الذكية القادمة، إذا أراد الناس هذه الميزة.

أكد أندرو بوسورث، الخبر على حسابه على Instagram مساء الخميس، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه، بحسب ما ذكر موقع “buzzfeednews”.

وردا على سؤال عما إذا كان فيسبوك يفكر في تقديم التعرف على الوجه على منتجاته من النظارات الذكية؟ أجاب بوسورث: “نحن ننظر في الأمر”.

وأضاف بوسورث: “إنه حقاً، نقاش نحتاج إلى إجرائه مع الجمهور، إذا كان الناس لا يريدون هذه التكنولوجيا، فلا يتعين علينا توفيرها.



سيكون المنتج على ما يرام في كلتا الحالتين.



هناك بعض حالات الاستخدام الجيدة، إذا كانت شيئًا يرتاح إليه الناس”.

وأشار بوسورث إلى أن هناك مخاوف أخلاقية بشأن الطرق العديدة التي يمكن من خلالها إساءة استخدام التعرف على الوجوه والكاميرات والميكروفونات التي تعمل دائمًا.

وقال بوسورث: “كل الطرق التي يمكن أن يساء استغلالها، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المهمشة من قبل هياكل السلطة”.



“ما هي كل السبل التي يمكننا من خلالها منع ذلك؟ وهل يكفي؟”.انتهى 25

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