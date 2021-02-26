2021/02/26 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

167 مشاهدة

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، الادعاء العام بفتح تحقيق بشأن وصول دفعة من لقاحات كورونا لبعض السياسيين حصرا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (26 شباط 2021): "ندعو الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته بفتح تحقيق حول ما اثير في الإعلام من ان هنالك وجبات من لقاح كوفيد١٩ دخلت العراق للطبقة السياسية حصرا".

وطالب البياتي كذلك بتحقيق في "أسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من ان كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ اشهر".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تدعو لفتح تحقيق حول وصول وجبة لقاحات لسياسيين حصرا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تدعو لفتح تحقيق حول وصول وجبة لقاحات لسياسيين حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).