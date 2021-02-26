العثور على طفلة 'مغتصبة' ومقتولة في بغداد

2021/02/26 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عثرت القوات الامنية، الجمعة، على جثة طفلة مجهولة الهوية في بغداد.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (26 شباط 2021)، ان "جثة الطفلة التي تم ايجادها في منطقة التاجي تبين عليها اثار اغتصاب".

واضاف ان "الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتم العثور عليها صباح اليوم".

وأكد المصدر ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا في الجريمة من اجل الوصول الى الجناة".

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