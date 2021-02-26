2021/02/26 | 15:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل العراق خلال الأيام المقبلة، فيما حذرت من نشر معلومات تضلل الرأي العام بشأن الوباء.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إنّ “وزارة الصحة تعاقدت على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام”، مؤكداً أن “العراق دفع من خلال القنوات الرسمية 169 مليون دولار الى شركة كوفاكس لشراء اللقاح”.وأضاف أن “العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية”، مشيرا الى ان “تعاقد العراق مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيز اللقاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: سنتسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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