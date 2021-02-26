الامانة العامة ترد على المشككين: نختار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة

2021/02/26 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس

الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الجمعة، ان

حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح

كورونا، بالتزامن مع موعد وصولها

الاسبوع المقبل.

وقال مجيد، إن هناك "حملة موجهة ضد

الشركات

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