الشيخ الكربلائي يوعز بدعم مرقد ديني في قضاء طوريج وزراعة طريق ياحسين من كربلاء الى النجف ومحور كربلاء- بابل

2021/02/26 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة اقسام بالعتبة بدعم مرقد السيد

ابوهاشم محمد بن الحمزة رضوان الله عليه

في قضاء طويريج بمحافظة كربلاء المقدسة

وقال قائئمقام القضاء منتظر الشافعي

لوكالة نون ال

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