حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية

2021/02/26 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم

الجمعة، الى فتح تحقيق بشأن ما أثارته

وسائل إعلام بشأن حملة تطعيم الطبقة

السياسية من فيروس كورونا.

وقال عضو المفوضة، علي البياتي، عبر

تغريدة على منصة تويتر، "ندعو الادعا

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