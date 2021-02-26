الشيخ جلال الدين يرد على المهللين بالقصف الامريكي فجر اليوم: هل يعبّرون عن فرحتهم بقتل أبناء وطنهم؟

2021/02/26 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تسأل القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ جلال الدين الصغير، اليوم الجمعة، حول الاعتداء الأمريكي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي العراق.وكتب الشيخ جلال على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “ماذا يعبّر الذين هللوا للإعتداء الأمريكي الآثم فجر اليوم على ثغور العراق الغربية؟، هل يعبّرون عن فرحتهم بقتل أبناء وطنهم؟ أم […]

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