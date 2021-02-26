العراق يسجل 14وفاة و4336 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/26 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاعاً باصابات فيروس كورونا في البلاد.

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