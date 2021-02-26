حارس مرمى المنتخب والزوراء يغيب عن الملاعب (15) يوما

2021/02/26 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد نادي الزوراء اليوم الجمعة ( 26 شباط 2021)، غياب حارس مرمى فريق الكرة بالنادي والمنتخب جلال حسن مدة (15) يوما بسبب الاصابة.

وقال النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" الفحوصات الطبية أكدت إصابة الحارس جلال حسن بتمزق في الكتف تستوجب غيابه عن الفريق (15) يوما".

وكان حارس مرمى الزوراء جلال حسن قد تعرض للإصابة في لقاء الشرطة الاربعاء وانتهى لصالح فريقه بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة (20) بدوري الكرة الممتاز.

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