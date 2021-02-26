2021/02/26 | 16:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.وأضافت الوزارة، أن التمديد يسري اعتبارا من 28 فبراير الجاري وسيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أمريكية.وكانت الصين قد عفت 65 سلعة أمريكية من الرسوم الجمركية بنهاية فبراير 2020، والتي كان قد تم فرضها أثناء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات السابقة على إثر إقرار رسوم جمركية متبادلة بين البلدين، ولكن في بداية 2020، تم التوصل إلى اتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تمدد إعفاء 65 منتجا أمريكيا من الرسوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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