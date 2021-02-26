بريطانيا تعلن موقفها من الضربات الأميركية في سوريا

2021/02/26 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن ​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب​، أن بلاده "تؤيد الضربات الجوية الأميركية في ​سوريا​".

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وكتب عبر "تويتر": المملكة المتحدة تدعم الرد الأميركي المستهدف ضد مجموعات الميليشيات التي تهاجم قواعد التحالف في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.



نحن ندرك التهديد الذي تشكله الميليشيا ونشارك الولايات المتحدة في هدف العمل مع الشركاء لتهدئة الموقف".

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