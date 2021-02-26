الذات: بين مرايا الفلسفة و الضمير...! - مظهر محمد صالح

2021/02/26 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح الذات: بين مرايا الفلسفة و الضمير...!مظهر محمد صالحاذا كانت الظاهرة (الموضوعية )هي الشيء الموجود في العالم الخارجي او المحيطي وانها كل مايدرك بالحس ويخضع للتجربة ويوجد مستقلاً عن الارادة والوعي الانساني، فان (الذاتي )والذي ينسب الى الذات بمعنى (ذات البشر) هي جوهر الانسان وشخصيته وتعبر عما يعتمل به من شعور وتفكير .اوان تجعل الاحكام مبنية على الشعور الشخصي والذاتي وذوقه وميوله وان تلك الاحك ......





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