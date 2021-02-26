صدمة في ليفربول بشأن قائده هندرسون

2021/02/26 | 16:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن ليفربول الإنجليزي، خضوع قائد الفريق جوردان هندرسون، لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في البريميرليغ.وقال ليفربول في بيان رسمي أصدره الجمعة: “بعد مزيد من التقييم مع الفريق الطبي، تقرر خضوع هندرسون لعملية جراحية، وتمت بنجاح، لعلاج إصابة في الفخذ”.وأضاف النادي: “هندرسون سيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور، ولم يتم وضع جدول زمني محدد لعودته”.وتابع: “وسيتم استبعاد اللاعب البالغ 30 عاما، بشكل مبدئي، حتى ما بعد التوقف الدولي في مارس”.وأتم النادي بيانه: “ستتم مراقبة تعافي هندرسون عن كثب من قبل القسم الطبي بالنادي، وستتم مراقبته خلال فترة إعادة التأهيل، […]

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