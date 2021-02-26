عاجل | وزارة الصحة: تسجيل “4336” إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة

2021/02/26 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل “4336” إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: تسجيل “14” حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: تسجيل “2460” حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: إجمالي عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في عموم العراق 688 ألفا و698 حالة.

– وزارة الصحة: إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في عموم العراق 13365 حالة وفاة.

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