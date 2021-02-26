محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر وتحذر من فقدان السيطرة على الجائحة

2021/02/26 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير عام صحة ميسان علي محمود

العلاق ، الجمعة، من خروج جائحة كورونا

عن السيطرة في المحافظة، داعيا

المواطنين إلى التزام منازلهم والخروج

فقط عند الضرورة.

وقال بيان للدائرة تلقته وكالة نون

الخبرية، إ

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