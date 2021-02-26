بالصور.. العتبة الحسينية تقدم خدماتها لزائري السيدة زينب (ع) في دمشق

2021/02/26 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت العتبة الحسينية المقدسة، خدمات

انسانية لزائري السيدة زينب (عليها

السلام) في دمشق.

وقال الشيخ فاهم الابراهيمي وهو مسؤول

شعبة التبليغ الديني في العتبة

المقدسة، في حديث لوكالة نون الخبرية،

ان "موكب

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