مجلس النواب يصوت الجمعة على خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد دون بند الحد الأدنى للأجور

2021/02/26 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوت مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على خطة إنعاش الاقتصاد، بعد قرار بعدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها، مما أثار خيبة أمل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا رغم ذلك إلى إقرارها "بسرعة".

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