الإصابة تحرم الزوراء من جهود جلال حسن لاسبوعين

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي الزوراء، اليوم الجمعة، ان حارس مرماه جلال حسن سيغيب عن الملاعب 15 يوما بداعي الاصابة.

وقال النادي في بيان صحفي، ان “الفحوصات الطبية اكدت اصابة جلال حسن بتمزق في الكتف يستوجب غيابه عن الفريق 15 يوما”.

وكان جلال حسن قد اصيب اثناء المباراة التي جمعت فريقه الاربعاء الماضي، مع فريق الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.

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