2021/02/26 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، محافظة العراق على تصنيفه الائتماني العالمي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “وزيرها علي علاوي شارك في حلقة حوارية لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق عبر الفيديو كونفرانس ضمت خبراء ومختصين من وزارتي المالية والنفط وممثلي عن البنك المركزي”.

وناقش الحوار، بحسب البيان “التطورات الاقتصادية والمالية والتصنيف الائتماني للعراق والعوامل التي ساهمت بالحفاظ على التصنيف الائتماني عند درجة 𝗕 والتاكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب وكالة ستاندرز ان بورز S&P“.

وأشار البيان إلى، أن “الحوار ناقش أيضاً مساهمة تغيير سعر الصرف في تخفيف الضغط على الإحتياطيات الأجنبية وعزز من قدرة وزارة المالية على توفير التمويل المحلي وتعافي اسعار النفط الخام في بداية عام 2021 مقارنة عما كانت عليه في عام 2020”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).