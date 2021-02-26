قرعة دور الـ 16 من الدوري الاوروبي.. ميلان يواجه اليونايتد

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، قرعة ثمن نهائي للبطولة، في مدينة نيون السويسرية.

القمة الأبرز ستكون بين ميلان ومانشستر يونايتد، بينما يلعب آرسنال في مواجهة مكررة أمام أولمبياكوس اليوناني، الذي أطاح به من دور الـ32 الموسم الماضي، بحسب ما ذكر موقع "kooora" الرياضي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: "أياكس - يونغ بويز" و"دينامو كييف – فياريال" و"روما - شاختار دونيتسك" و"أولمبياكوس – آرسنال" و"دينامو زغرب – توتنهام" و"مانشستر يونايتد – ميلان" و"سلافيا براجغ – رينجرز" و"غرناطة – مولده".

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي عقب تعادله بدون أهداف مع ريال سوسيداد، أمس الخميس، ليكمل انتصاره 4-صفر في مجموع المباراتين على الفريق الإسباني.

وعبر ميلان بصعوبة من منافسه ريد ستار بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين إذ استفاد الفريق الإيطالي من تعادله 1-1 في سان سيرو.

ومنح فرانك كيسي التقدم لميلان من ركلة جزاء قبل أن يدرك الفاردو بن نبهان التعادل للفريق الضيف الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

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