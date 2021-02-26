تسجيل 4336 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 4336 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي، إن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 688698 والعدد الكلي للوفيات إلى 13365 حالة".

ولفتت إلى أن 386 شخصا من المصابين لايزالون في غرف الإنعاش، فيما أشارت إلى أن حالات الشفاء بلغت نسبة 91.5% من مجمل عدد الإصابات الكلي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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