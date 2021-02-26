الصحة العراقية: 14 وفاة و4336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الجمعة، تسجیل 4336 إصابة جدیدة بفیروس "كورونا المستجد" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة.وقالت الوزارة في بیان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الحصیلة الاجمالیة للجائحة …

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