"بنك.أوف.أمريكا": الأسواق الناشئة تتلقى تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقطبت صناديق الأسهم العالمية ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق، كما شهدت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية في السندات والأسهم.

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