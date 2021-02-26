نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الاوروبي

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةأسفرت قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قمة كلاسيكية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، بعد مواسم طويلة غاب عنها الفريقين على مستوى المنافسات الأوروبية.وفيما يلي قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة.أياكس أمستردام الهولندي أمام يانغ بويز السويسريدينامو كييف الأوكراني أمام فياريال الإسبانيروما الإيطالي أمام شاختار دونيتسك الأوكرانيأولمبياكوس اليوناني أمام آرسنال الانجليزيدينامو زغرب الكرواتي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزيمانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ميلان الإيطاليسلافيا براغ التشيكي أمام رينجرز الإسكتلنديغرناطة الإسباني أمام مولده النرويجيوستقام مباريات الذهاب في 11 آذار المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 18 من الشهر نفسه.



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