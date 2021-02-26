تصاعد حدة الاحتجاجات في الناصرية ووقوع إصابات وحرق أماكن حكومية (فيديو + صورة)

2021/02/26 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في ذي قار، الجمعة، بإصابة ثمانية اشخاص بينهم قوات امنية كحصيلة اولية لاحتجاجات الناصرية.

وقال المراسل اليوم، (26 شباط 2021)، "8 اصابات كحصيلة اولية لاحتجاجات الناصرية بينهم عناصر من الشرطة".

كما وشهدت الاحتجاجات حرق كرفانات خاصة بمبنى محافظة ذي قار.

وفي وقت سابق افاد مصدر امني، باصابة احد المحتجين اثر المواجهات مع القوات الامنية في ذي قار.

وقال المصدر، لـ NRT عربية (26 شباط 2021)، ان "متظاهرا اصيب بطلق ناري، بالقرب من مبنى محافظة ذي قار، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

واضاف المصدر، ان "محيط مبنى المحافظة يشهد احتجاجات عارمة من قبل المتظاهرين، فيما تحاول القوات الامنية تفريق المحتجين بواسطة القنابل المسيلة للدموع والنيران".

وكان المتظاهرون في ذي قار، عاودوا الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة باصلاح الاوضاع في المحافظة.

وشهدت الاحتجاجات مجددا، مواجهات بين المحتجين الغاضبين والقوات الامنية المنتشرة في محيط مبنى الحكومة المحلية.

ووصل محافظة ذي قار، امس الخميس، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي لمتابعة الأحداث في المحافظة بشكل مباشر.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية، بأن الوفد الوزاري طلب تهدئة الأوضاع العامة في محافظة ذي قار لحين اختار الشخصية الانسب لإدارة المحافظة.

وتشهد المحافظة احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، تخللتها أعمال عنف أوقعت ضحايا وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.

وذكرت الوكالة الرسمية (25 شباط 2021)، أن "اللجنة الوزارية طلبت تهدئة الوضع العام داخل محافظة ذي قار لعدة أيام لحين اختيار الشخصية الأنسب في إدارة المحافظة".

وأصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، في وقت سابق الثلاثاء، بياناً طالبت فيه الجهات كافة بالتدخل من أجل السماح لها بفرض الحظر الوقائي، وفيما اشارت إلى تعرض ضباطها ومنتسبيها إلى "اعتداءات"، أكدت أن الأوضاع في الناصرية "لا تسر العدو ولا الصديق".

وجاء في بيان للقيادة تلقى NRT عربية نسخة منه (23 شباط 2021)، ما يلي":

"الى السادة الاجلاء شيوخنا ووجهائنا الكرام اهلنا في ذي قار اهالي وابناء مدينة الناصرية لا يخفى على الجميع ما يحدث في الناصرية من اوضاع لا تسر صديق ولا عدو ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

يعلم الجميع ان قيادة الشرطة والقوات الامنية العاملة في المحافظة تتحمل مسؤولية كبيرة في ظل الظروف الراهنة حيث اننا نطبق الحظر الوقائي وفق مقررات اللجنة العليا للصحة ترافقها مهمتنا حماية المتظاهرين السلميين وان حق التظاهر كفله الدستور لكن كذلك علينا حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وحفظ الامن وعدم السماح بخلق الفوضى والتأثير على الحياة العامة وقد اثبتت الايام السابقة العديد من المواقف التي قدمتها شرطة ذي قار بنقل مطالب المتظاهرين الى الحكومة المركزية والسعي بالتنسيق مع الحكومة المركزية حتى تحقيق ارسال جرحى المظاهرات للعلاج خارج البلاد واستقبالهم بعد انهاء رحلة العلاج .

واليوم يتعرض ضباط ومنتسبي شرطتنا الى الاعتداءات بأنواع الطرق منها (الرشق بالحجارة و الطعن والجرح باستخدام الآلات الجارحة والراضة).

هؤلاء اخوتكم وهم من يدافعون عن امن المحافظة ويواصلون الليل بالنهار لتوفير الامن فيها وقد اثبتوا في العديد من المواقف مهنيتهم واستعدادهم للتضحية وكانت مواقفهم مشهودة في الموجة الاولى من وباء كورونا وفي توفير الحماية للمتظاهرين السلميين كما تم تنظيم العديد من المبادرات الاجتماعية والانسانية مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي وكان الضباط والمنتسبين يقدمون الورود والاعلام العراقية .

لذا ندعو الجميع الى التدخل للحد من الاعتداءات المغرضة على قواتنا والتي تسببت يومي امس واليوم بجرح العديد منهم وقبلها شهدتم تعرض احد منتسبينا للقتل غدرا اثناء تأدية واجبه

لحماية المتظاهرين فعلى الجميع ان يأخذون دورهم الشيوخ واولياء الامور الاباء والامهات للحد من اعتداء المتظاهرين على اخوتكم مما يولد الاحتكاك الذي قد يتسبب بفقدان الاحبة .

وافسحوا لنا المجال في تطبيق الحظر الوقائي حيث هناك عدو كبير خفي لا يميز بين متظاهر ومنتسب كبير وصغير قفوا معنا بامتثالكم للقوانين ومطالبكم ومظاهراتكم التي هي حق مشروع لتكون بشكل حضاري بعيدا عن العنف والاعتداء والفوضى ولتكون لنا واياكم مواقف حق لمواجهة الظروف الصحية التي باتت تهدد حياة الآمنين شيوخ واطفال ونساء".

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