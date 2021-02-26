2021/02/26 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء: اليوم انطلاق طائرة القوة الجوية العراقية إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من اللقاحات الخاصة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة عراقية تتجه إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة عراقية تتجه إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).